Около 300 бригад медиков будут дежурить в Москве в День города

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. До 300 медицинских бригад будут дежурить в Москве на День города 10-11 сентября. Об этом сообщается на портале столичной мэрии.

"Планируется, что 10 и 11 сентября в Москве будут дежурить 10 бригад, два автобуса и линейно-контрольная служба Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, до 100 бригад скорой помощи. Также на празднике должны работать до 100 врачебно-сестринских бригад из московских больниц, которые будут оказывать первичную медико-санитарную помощь и до 90 врачебно-сестринских бригад Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины", - говорится в сообщении.

В этом году Москва отметит 869-летие. Праздничные гуляния пройдут 10 и 11 сентября на более чем 200 праздничных площадках по всей столице: на Красной, Тверской, Пушкинской и Театральной площадях, Поклонной горе, Тверской улице, Цветном бульваре, а также во всех парках и зонах отдыха города. Для обеспечения безопасности будут применяться арочные и ручные металлодетекторы, под контролем будут торговые точки по продаже алкоголя.

Всего в городе пройдет более 1 тыс. мероприятий во всех округах. Для москвичей устроят свыше 300 концертов и музыкальных фестивалей, а также более 100 мастер-классов. В 22:00 мск 10 сентября на 32 площадках устроят праздничные фейерверки в виде пионов, водопадов и смайликов.