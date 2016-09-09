Число смертельных ДТП с участием детей в Москве сократилось на 80%

Пожары на севере Иркутской области вызвали сильное задымление в БратскеСибирь 9 сентября, 13:39
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсменаПолитика 9 сентября, 13:29
Контейнерооборот портов РФ в январе-августе 2016 г. сократился на 0,7%Транспорт 9 сентября, 13:27
Фильм Кончаловского получил высокую оценку на Венецианском кинофестивалеКультура 9 сентября, 13:19
Медведев поручил главе Забайкалья подготовить предложения о ликвидации долгов по зарплатеСибирь 9 сентября, 13:18
Устранена причина сбоя на 110 комплексах фотовидеофиксации МосквыОбщество 9 сентября, 13:09
Баталина обещает при победе ЕР на выборах продолжение системной семейной госполитикиПолитика 9 сентября, 13:06
Генштаб: летчики активно использовали сирийский опыт на учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 9 сентября, 13:03
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в ПетербургеОбщество 9 сентября, 12:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Количество ДТП в Москве, в которых погибли дети, с начала этого года снизилось на 80%, сообщили в столичном УГИБДД.
"С января по август 2016 года число погибших в ДТП детей сократилось на 80%. На 15% - количество детей, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях. За восемь месяцев отмечается снижение числа детей, пострадавших в качестве пешеходов, на 14% и на 20% - детей-пассажиров", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что количество несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на мототранспорте, сократилось на 60% благодаря проведению ряда мероприятий в общеобразовательных учреждениях и работе с семьями.
Раннее сообщалось, что количество граждан, погибших в ДТП на дорогах Москвы, сократилось на 17% с января по июнь 2016 года.