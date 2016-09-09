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Число смертельных ДТП с участием детей в Москве сократилось на 80%

Москва
9 сентября, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
На 15% уменьшилось количество детей, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Количество ДТП в Москве, в которых погибли дети, с начала этого года снизилось на 80%, сообщили в столичном УГИБДД.

"С января по август 2016 года число погибших в ДТП детей сократилось на 80%. На 15% - количество детей, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях. За восемь месяцев отмечается снижение числа детей, пострадавших в качестве пешеходов, на 14% и на 20% - детей-пассажиров", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что количество несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на мототранспорте, сократилось на 60% благодаря проведению ряда мероприятий в общеобразовательных учреждениях и работе с семьями.

Раннее сообщалось, что количество граждан, погибших в ДТП на дорогах Москвы, сократилось на 17% с января по июнь 2016 года.

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