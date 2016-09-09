На МКАД построят новые разгонные полосы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Полосы разгона и торможения автомобилей планируется построить на 16, 17 и 18 километрах МКАД. Об этом в пятницу журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Вдоль этого участка расположены здания более 20 компаний, и есть несколько перпендикулярных въездов на территорию, создающих на этом участке пробки и повышенную аварийность. В связи с этим мы планируем построить дополнительную полосу, обеспечивающую удобные въезд и выезд на МКАД", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что собственники этих объектов готовы принять участие в реализации проекта. Сейчас прорабатывается методика расчета, определение стоимости участия каждого собственника и механизм выработки технических требований. Хуснуллин напомнил, что крупные инвесторы сами заинтересованы в участии в реконструкции съездов, потому что для них это - дополнительный приток клиентов.

"Вложить инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры на МКАД готовы практически все крупные компании, поскольку из-за пробок к ним приезжает меньше людей, чем могло бы. Градостроительная документация для участия инвесторов готовится по 29 дорожным объектам, которые, в основном, расположены на МКАД", - уточнил Хуснуллин.

Территориальные схемы всего МКАД, которые учтут все необходимые мероприятия для снижения нагрузки, пробок и аварийных ситуаций, планируется разработать до конца 2016 года.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что реконструкция МКАД носит масштабный характер, продолжается строительство объектов, как на территории Москвы, так и в области, поэтому транспортная сеть МКАД и прилегающих территорий должна быть сбалансирована, чтобы выезды были не только на МКАД, но и на внутренние проезды, вылетные магистрали.