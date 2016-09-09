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Вантовый мост на Карамышевской набережной начнут строить в 2017 году

Москва
9 сентября, 13:22 UTC+3
Переправа будет иметь лифтовые подъемники внутри пилонов для обслуживания сооружения, будут проведены противогололедные мероприятия, оборудована система видеонаблюдения и диспетчеризации
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Строительство уникального вантового моста на Карамышевской набережной столицы начнется в 2017 году. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Вантовый мост представляет собой уникальный строительный объект. Длина только эстакадного участка моста составит 525 м, протяженность всего моста с подпорными стенками на подходах - более 700 м. Мост будет иметь лифтовые подъемники внутри пилонов для обслуживания сооружения, будут проведены противогололедные мероприятия, оборудована система видеонаблюдения и диспетчеризации", - сказал Бочкарев.

По его словам, строительство объекта будет вестись в составе второго этапа южного участка Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе с выходом на улицу Мневники через улицу Народного Ополчения. Всего предстоит построить и реконструировать более 6,4 км дорог, реконструировать существующий и построить новый автодорожный Крылатский мост, протяженностью 220 м, построить вантовый мост через канал на Карамышевской набережной, протяженностью 700 м, построить 1 подземный пешеходный переход.

"Разработка проектно-сметной документации завершена, в настоящее время она находится на рассмотрении в Мосгосэкспертизе", - уточнил Бочкарев.

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