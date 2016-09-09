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В Москве после реконструкции путей возобновлено движение трамваев по шоссе Энтузиастов

Москва
9 сентября, 13:33 UTC+3
В связи с этим прекращена работа компенсационного маршрута, следовавшего вдоль закрытого участка путей
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Движение трамваев по шоссе Энтузиастов в столице от станции метро "Площадь Ильича" до станции метро "Авиамоторная" возобновлено после реконструкции путей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Завершен этап реконструкции трамвайных путей на шоссе Энтузиастов. Работы проводились с использованием износостойких шпал и рельсов, благодаря чему значительно повысилась надежность движения на данном участке", - сказали в пресс-службе.

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Как отметил гендиректор предприятия Евгений Михайлов, применение современных технологий при реконструкции путей оказывает благоприятное влияние на скорость проезда и комфорт пользования наземным городским пассажирским транспортом. "Оценить изменения, произошедшие на шоссе Энтузиастов, с сегодняшнего дня смогут почти 34 тыс. пассажиров, пользующихся трамвайными маршрутами № 8, 12 и 46", - сказал он.

Одновременно с запуском движения трамваев на участке шоссе Энтузиастов прекращена работа компенсационного маршрута, следовавшего вдоль закрытого участка трамвайных путей.

Комплекс мер по обновлению трамвайных путей реализуется сразу в нескольких районах Москвы. В понедельник трамваи вернулись на Чертановскую улицу, завершается реконструкция на улице Константина Царева - сейчас там проводятся работы, не влияющие на график и безопасность движения, отметил Михайлов.

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