В Москве завершена реконструкция универмага "Даниловский"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В Москве завершены работы по реконструкции здания универмага "Даниловский", который является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Даниловский" - один из старейших универмагов Москвы, открытый в 1936 году. Масштабные ремонтно-реставрационные работы на нем завершены в год 80-летия здания", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что благодаря проведенным, в течении пяти последних лет, ремонтно-реставрационным работам зданию возвращен исторический облик. В частности, была проведена расчистка фасадов, отреставрирован декор, восстановлена парадная лестница с перилами и ограждениями, произведен ремонт инженерного обеспечения. В местах с повышенной эрозией кладки стен и бетонных конструкций выполнена работа специалисты сделали укрепляющие инъекции в кирпичную кладку и укрепили конструкции.

"Реставрационные работы проводились в соответствии с проектом, согласованным департаментом культурного наследия города Москвы", - отметил представитель пресс-службы.