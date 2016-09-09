Полиция не нашла взрывных устройств в двух эвакуированных школах в Москве

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция, обследовавшая две московские школы после сообщений об угрозах взрывов, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружила. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Помещения школ обследовали кинологи полиции со служебными собаками. Никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ в учебных заведениях не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
В пятницу на службу "02" от неизвестных подростков поступило два сообщения о заложенных взрывных устройствах в двух школах на юго-западе Москвы, на улице Новаторов и на улице Обручева. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции вместе с администрацией и спасателями организовали эвакуацию более 1,6 тыс. учеников и персонала заведений.
Полиция принимает меры для установления звонивших и их задержания.