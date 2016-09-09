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Призеры школьных международных олимпиад получат премии от властей Москвы

Москва
9 сентября, 17:14 UTC+3
Занявшие первые места получат 1 млн руб., за "серебро" причитается 500 тыс. руб., за "бронзу" - 250 тыс. руб.
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Школьники, которые стали победителями международных предметных олимпиад этого года, впервые получат денежные премии от московских властей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Впервые дадим премии школьникам-победителям международных предметных олимпиад 2016. Поздравляю!", - написал мэр в своем микроблоге в сети Twitter.

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Собянин уточнил, что занявшие первые места получат 1 млн руб., за "серебро" причитается 500 тыс. руб., за "бронзу" - 250 тыс. руб. "Ребята заработали эти деньги своим умом, и, уверен, с умом же ими распорядятся", - отметил мэр.

В пятницу в столице закрылась первая Олимпиада мегаполисов, в которой принимали участие школьники их 22 столиц мира. По итогам интеллектуальных состязаний команда Москвы наряду с командами Санкт-Петербурга и Белграда заняла первое место.

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