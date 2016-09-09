В Москве обнаружено надгробие представителя фамилии Римских-Корсаковых

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В ходе наблюдений за земляными работами, ведущимися возле дома №10А на Андроньевской площади, московские археологи обнаружили некрополь - разрозненные остатки человеческих скелетов, фрагменты надгробий и предметов, связанные с существовавшим здесь до 1920-х годов кладбищем Спасо-Андроникова монастыря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
"В строительном разрытии выявлены 2 погребения. После расчистки и исследования погребений археологами обнаружены четки, эмалевая иконка на металле, фрагменты погребальной ткани и стеклянный сосуд. Позднее было найдено еще несколько надгробий и их фрагментов, среди которых наибольший интерес представляет надгробие представителя русского дворянского рода Римских-Корсаковых - Василия Николаевича Римского-Корсакова, умершего в 8-летнем возрасте (1879-1887 гг.)", - отметил представитель пресс-службы.
"Сейчас время археологические работы продолжаются, а найденные надгробия археологам и историкам еще предстоит изучить", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Департамента культурного наследия Москвы, главного археолога города Леонида Кондрашева.