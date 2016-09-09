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Энергетики Москвы работают круглосуточно в связи с Днем города

Москва
9 сентября, 18:27 UTC+3
Сформирован необходимый запас материалов, оборудования и запасных частей на случай любой нештатной ситуации
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МОСКВА, 9 сентября./ТАСС/. Энергетические предприятия, входящие в Комплекс городского хозяйства, Москвы в связи с празднованием Дня города 10 и 11 сентября переходят на усиленный режим работы и контроля за состоянием важнейших для жизни города объектов. Об этом сообщил заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

"В пятницу энергетики переходят на круглосуточный режим работы, который продлится до конца понедельника. Сформирован необходимый запас материалов, оборудования и запасных частей на случай любой нештатной ситуации", - отметил он.

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По его словам, электростанции несут электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На ТЭЦ "Мосэнерго" сформированы запасы резервного топлива. МОЭК (Московская объединенная энергетическая компания) в период празднования Дня города вводит режим особого контроля состояния трубопроводов.

В праздничные дни будет увеличено количество обходов и объездов тепломагистралей, осмотров оборудования и сооружений на тепловых сетях. В случае возникновения необходимости проведения срочных работ круглосуточное дежурство несет около 40 аварийно-ремонтных бригад энергетиков.

Помимо этого для обеспечения надежной и бесперебойной работы газового хозяйства в предстоящие праздники на ежедневном круглосуточном дежурстве будут находиться 88 человек и 56 единиц техники "Мосгаза".

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