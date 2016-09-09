Полиция обеспечит порядок во время первого матча на стадионе ЦСКА

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обеспечат безопасность на первом официальном матче, который пройдет 10 сентября на новом стадионе ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. В этом матче в 6-м туре футбольного чемпионата России армейцы встретятся с грозненским "Тереком".

"Сотрудники полиции обеспечат все необходимые меры безопасности при проведении матча ЦСКА - Терек", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что всего в обеспечении безопасности на матче примет участие около 1,4 тыс. правоохранителей.

Ранее сообщалось, что комиссия по лицензированию Российского футбольного союза по итогам инспекции выдала арене ЦСКА сертификат высшей категории.

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тыс. зрителей. Арену на 3-й Песчаной улице начали строить в 2007 году, стоимость ее строительства составила $350 млн. Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей футбольного клуба ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса возведена 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.