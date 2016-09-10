Местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидается в столичном регионе

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями будет сегодня, в День города Москвы, в столичном регионе. Как сообщили в Росгидромете, местами возможен небольшой дождь.
"В субботу атмосферное давление в столичной области немного подрастет, оно на пару единиц будет выше нормального. Осадки ожидаются кратковременные и только местами, в полдень в Москве воздух прогреется до 16-18 градусов", - уточнил представить метеослужбы.
Ветер будет западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут 10-12 градусов, по области - до 7-12 градусов выше ноля. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.
Днем в воскресенье характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями и дождем в некоторых районах. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов.