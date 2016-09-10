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Мэр Москвы: третий пересадочный контур метро проект дорогостоящий, но необходимый городу

Москва
10 сентября, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
По словам Сергея Собянина, "пассажирский транспорт без него просто остановится"
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство третьего пересадочного контура московского метро, первые станции которого откроются уже в этом году, дорогостоящий проект, но без него пассажирский транспорт столицы может остановиться. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Собянин, а также глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта РФ Максим Соколов представили утром президенту РФ Владимиру Путину станцию "Лужники", которая станет пересадочной с Сокольнической линии московского метро.

"Мы, помимо наземного кольца, сейчас активно приступили к строительству подземного кольца, около 60 км которого будет интегрировано с МЦК и очень плотно с радиусом метро. Такой вообще мегапроект, конечно. Первые станции в этом году запустим", - сказал Собянин главе государства.

"Дорогостоящий, да?", - поинтересовался президент. "Дорогостоящий, но пассажирский транспорт без него просто остановится", - ответил Собянин.

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