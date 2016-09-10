Грандиозным фейерверком завершился первый день празднования 869-летия Москвы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первый праздничный день в честь 869-летия российской столицы завершился вечером грандиозными фейерверками. Несколько десятков тысяч залпов одновременно прогремели в 32 точках города - на 12 площадках во всех округах и в 20 столичных парках.

К вечеру сотни тысяч москвичей и гостей столицы собрались на московских улицах и площадях в предвкушении главного завершающего аккорда празднования Дня города. Ровно в 22:00 мск по всему мегаполису одновременно в воздух запустили тысячи разноцветных огней. Праздничный фейерверк стал одним из красивейших событий сегодняшнего дня - в небе "расцветали" тысячи ромашек, пионов, лилий и георгинов. Фейерверки в виде корон, водопадов, сердечек и смайликов горожане приветствовали аплодисментами, возгласами "Ура!" и всеобщим ликованием. Салюты гремели по всему городу в течении пяти минут.

Салют сопровождался специально разработанными музыкальными композициями. Финальным аккордом стала "Золотая Москва" - множество пересекающихся золотых и серебряных корон и водопадов.

Праздничный день еще продолжается - на многих площадках проходят концерты, которые завершаться ближе к полуночи. Для удобства горожан метро сегодня продлило работу до двух часов ночи.

В празднике участвовали 5 млн москвичей

Около 5 млн москвичей и гостей столицы приняли участие в праздновании Дня города в Москве, нарушений общественного порядка не допущено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве. Галерея 10 фото Галерея Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города "Около 5 млн жителей и гостей столицы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города. Праздничный салют на смотровых площадках города посмотрели 1,5 млн человек", - говорится в сообщении. Общественный порядок и безопасность граждан в этот день обеспечивали 16 тыс. сотрудников полиции, включая военнослужащих внутренних войск и бойцов Национальной гвардии, а также работники частных охранных организаций и представители народных дружин. По данным полиции, нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено.

Второй день празднования

Во второй день празднования планируется велозаезд, который откроет новый театральный сезон в Москве. Артисты и зрители столичных театров, а также столичные чиновники проедут по велополосам Бульварного кольца. Заезд будет сопровождаться специальной программой "Байки театрального заезда". Участники велосипедной прогулки по центру Москвы смогут услышать последние новости нового театрального сезона и малоизвестные подробности о тех местах, по которым пройдет маршрут. Все собранные средства с благотворительного велособытия пойдут на поддержку ветеранов отечественной театральной сцены.

Главным событием 11 сентября станет Первый парад городской техники. Почти 700 спецмашин проедут по Садовому кольцу с 13:00 до 16:00 мск. Кроме того, праздничные мероприятия продолжатся в 18 столичных парках. В центре города, на Тверской пройдет концерт.