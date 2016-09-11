Первый Парад городской техники пройдет в Москве в честь Дня города

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Парад городской техники, приуроченный ко Дню города, впервые пройдет в воскресенье в Москве.

"Колонна из почти 700 автомобилей Комплекса городского хозяйства и экстренных служб пройдет по Садовому кольцу с 13:00 до 16:00 мск, после чего свыше 130 машин составят выставочную экспозицию на улице Красная Пресня", - сообщили в столичной мэрии. Горожане увидят спецтехнику, которая в круглосуточном режиме обеспечивает жизнедеятельность столицы.

Движение колонны начнется на Новинском бульваре. Кроме современной техники по Садовому кольцу проедут и около 30 ретроавтомобилей. Это и знаменитый автобус АКЗ-1, выпущенный в 1947 году, при производстве которого использовались детали послевоенных грузовиков ЗИС-150, пожарная автолестница АЛ-17 на базе ГАЗ-51 и другие образцы техники, колесившей по дорогам Москвы более 50 лет назад.

На Москва-реке, от Крымского моста до Нескучного сада, команды спасателей покажут, как действовать в ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях. Вдоль Пушкинской и Крымской набережных пройдут катера, гидроциклы и пожарно-спасательные корабли, которые организуют водяную завесу и продемонстрируют возможности водяных пушек. Представление начнется в тот момент, когда на Крымский мост въедут машины МЧС, - около 13:30 мск.

Большинство машин на выставке, которой завершится парад, будут в свободном доступе - к ним можно будет подходить, трогать руками и заглядывать внутрь. Организаторы обещают разрешить постоять в пожарной люльке, посидеть на спасательных мотоциклах с гидравлическими ножницами для вскрытия искореженного автомобиля. У каждого экспоната будет стоять специалист, который расскажет посетителям об автомобилях.

Понаблюдать за парадом городской техники можно будет и с помощью 12 экранов, установленных на площадях Садового кольца. На экраны размером восемь на шесть метров будет выводиться трансляция самых ярких моментов парада, исторические справки о городских службах, принимающих участие в параде, и другая интересная информация. Все это будет сопровождаться комментарием профессионального диктора.

Из-за парада с 05:40 утра до 21 часа будут перекрыты Звенигородское шоссе на участке от Красногвардейского бульвара до Красной Пресни, а также улицы Красная Пресня и Баррикадная. С13:00 до 17:00 мск полностью перекроют движение на Садовом кольце.