Местами небольшой дождь и до 19 градусов тепла ожидается в столичном регионе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Комфортная погода ожидает москвичей во второй день празднования 869-летия столицы. Как сообщили в Росгидромете, в воскресенье будет облачно, но с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

"Днем в Москве воздух прогреется до 15-17 градусов, по области - до 14-19 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный и западный, 3-8 м/с.

В понедельник характер погоды не изменится, но станет теплее. При облачной с прояснениями погоде и небольшом дожде в некоторых районах, в Москве воздух прогреется до 20-22 градусов выше ноля, в Подмосковье будет от 17 до 22 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут 10-12 градусов, по области - 7-12 градусов выше ноля. Ветер ночью переменных направлений, 2-7 м/с, днем западной четверти, 5-10 м/с.