Небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в московском регионе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в понедельник в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"В Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, в Подмосковье - от 17 до 22 тепла. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Под утро в отдельных районах возможен туман. Ветер западной четверти, 5-10 м/с", - уточнили в ведомстве.

Предстоящей ночью местами вновь не исключен дождь, в столице столбики термометров покажут 12-14, по области - от 9 до 14 выше ноля. Днем во вторник характер погоды не изменится, однако станет прохладнее и ветренее. В Москве температура воздуха составит 14-16, в Подмосковье - от 11 до 16 тепла. Днем местами пройдет кратковременный дождь, ветер северо-западный и северный 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с.