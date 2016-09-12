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Сгоревший на западе Москвы автобус не принадлежит Мосгортансу

Москва
12 сентября, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Водитель остановил машину и успел высадить пассажиров, пострадавших нет
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Автобус, который загорелся в движении на западе Москвы на Кутузовском проспекте, не принадлежит ГУП "Мосгортранс" и частным перевозчикам, осуществляющим перевозки в городе по госконтракту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

"В Мосгортрансе нет автобусов марки Scania. В парке предприятия - в основном автобусы отечественного производства "Лиаз". Также имеется 100 машин Mercedes", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" также отметили, что автобусы этой марки не работают по госконтракту на городских маршрутах.

Ранее в правоохранительных органах столицы ТАСС сообщили, что рейсовый автобус загорелся при движении в сторону области возле дома номер 55 на Кутузовском проспекте. Водитель остановил машину и успел высадить пассажиров, пострадавших нет.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар, площадь которого составила 12 кв. м. Возгорание произошло в моторном отсеке, после чего огонь перекинулся в салон автобуса.

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