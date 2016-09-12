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Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош" пройдет в Москве

Москва
12 сентября, 9:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
На смотре будут показаны лучшие детские спектакли, созданные в театрах Израиля
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МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош" в десятый раз пройдет в Москве с 23 сентября по 2 октября. В этом году завоевавший популярность смотр будет целиком посвящен театру Израиля, а его гостями станут сценические коллективы из Иерусалима, Тель-Авива, Модиина, Холона, сообщила ТАСС арт-директор фестиваля Марина Райкина.

Она напомнила, что "Гаврош", родившийся 10 лет назад на подмостках российской столицы, изначально обрел интернациональный характер. "Тогда мы пригласили французские театры, фестиваль имел "французский акцент", потому и назван был именем отважного мальчугана с парижских баррикад", - пояснила Райкина.

Потом смотр неоднократно менял язык, приглашая участников из разных стран. На сей раз в Москве будут показаны лучшие спектакли для детей, созданные в театрах Израиля, отметила Райкина.

По ее словам, бесспорным фаворитом фестиваля станет хореографическая постановка "Футбол", созданная известным израильским балетмейстером Надин Боммер. Десять танцовщиц выступят в роли красавцев-спортсменов, представляя на сцене свой взгляд на привычно мужской вид спорта. "Такой футбол вы точно никогда прежде не видели", - заверила Райкина, сообщив, что этим спектаклем 23 сентября и откроется "Гаврош".

В дальнейшей афише фестиваля значится еще семь спектаклей из Израиля. Их показы пройдут на сценах "Театриума на Серпуховке", театра "Современник", Театра им. Вахтангова, Театра Луны, Театра им. Моссовета. В общей сложности за 10 фестивальных дней в основной программе будет дано более 40 представлений, информировала арт-директор "Гавроша".

Она отметила, что десятый фестивальный сезон "Гавроша" приурочен к 25-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. Он организован и проводится творческой командой "Театриума на Серпуховке" при поддержке департамента культуры города Москвы, министерства культуры РФ, посольства Государства Израиль в РФ, МИД Израиля, Женской Лиги РЕК.

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