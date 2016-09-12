Полицейские раскрыли кражу 4 млн рублей из московской квартиры

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Москвич задержан по подозрению в краже 4 млн руб. из квартиры на юго-западе столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным пресс-службы, в июле этого года в полицию обратилась 34-летняя женщина с заявлением о пропаже из ее квартиры денег и ювелирных украшений. Материальный ущерб составил свыше 4 млн руб. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Черемушки на Шипиловской улице задержали подозреваемого - 21-летнего безработного жителя Москвы", - сказали в ведомстве.
Как пояснили в полиции, молодой человек ранее заметил женщину на дорогостоящем автомобиле и узнал номер ее квартиры. Когда хозяйка уехала на несколько дней, подозреваемый, отжав окно, проник в квартиру и похитил ее имущество.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ - "Кража". Задержанный заключен под стражу", - заключили в главке.