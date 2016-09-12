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Более 42 га газонов разбили на пересечениях МКАД с вылетными магистралями

Москва
12 сентября, 9:48 UTC+3
Всего в программу благоустройства "Моя улица" этого года вошли территории семи "ворот" в Москву
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 40 га газонов обустроили в рамках программы "Моя улица" на пересечениях Московской кольцевой автодороги (МКАД) с вылетными автотрассами, сообщается на сайте столичной мэрии.

В ходе работ на так называемых въездных группах были убраны воздушные провода. "Здесь также заменили бордюры, вдоль пешеходных дорожек разбили газоны общей площадью около 42 га", - отмечается в сообщении.

Всего в программу этого года вошли территории семи "ворот" в Москву - это пересечения МКАД с Ярославским, Каширским, Рублевским, Можайским, Варшавским, Ленинградским шоссе и Ленинским проспектом.

СПЕЦПРОЕКТ
Улица с обложки
Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"

На Каширском шоссе около 2 тыс. кв. м тротуаров вымостили бетонной плиткой, почти 300 кв. м оформили гранитной - это участки у остановочных павильонов и подземных переходов, на 1 тыс. кв. м тротуаров обновили асфальт. На Рублевском, Ярославском и Варшавском шоссе пешеходную зону вымостили бетонной плиткой. Кроме того, на этих магистралях заменили 460 погонных метров водоотводных лотков (для ливневой канализации) на тротуарах и построили 1585 погонных метров новых лотков, где это было необходимо.

До ноября вдоль магистралей планируется установить новые фонари и урны. Существующие остановки заменят на новые - с прозрачными стенками. Кроме того, вдоль трасс организуют островки безопасности, на которых разобьют клумбы и высадят цветы. А в октябре и ноябре на въездных группах у тротуаров посадят деревья.

В дальнейшем планируется украсить развязки архитектурно-художественной подсветкой. Для освещения используют лампы с "теплым" светом.

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