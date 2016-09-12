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Выделенную полосу запустят на Таганской улице в Москве 1 октября

Москва
12 сентября, 10:12 UTC+3
В этом году в центре города появится 7 км новых полос для общественного транспорта
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новая выделенная полоса по Таганской улице от Таганской площади по направлению в область планируется к запуску в Москве с 1 октября 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Протяженность новой выделенной полосы составит 2,3 км. На Таганской улице работает 16 городских маршрутов наземного транспорта. Ввод выделенной полосы на данном участке позволит повысить скорость передвижения наземного транспорта и обеспечить комфорт передвижения пассажиров", - сказали в пресс-службе.

На этом участке будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств - припарковать автомобили можно в соседних переулках.

Ранее с столичном Центре организации дорожного движения сообщили, что в этом году в центре города появится 7 км новых выделенных полос для общественного транспорта. Выделенки начнут работать на Моховой, Охотном Ряду, Театральном проезде, на Таганской улице, улице Серафимовича, а также на участках улиц Малая Дмитровка и Садовой-Триумфальной. С учетом новых полос общая протяженность всех выделенок в Москве превысит 230 км.

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