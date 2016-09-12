Полутеневое лунное затмение можно будет наблюдать в Москве 16 сентября

Похолодание ожидается в Москве на этой неделеМосква 12 сентября, 11:46
Объем экспорта ПГК из Западной Сибири в августе 2016 года увеличился на 16%Транспорт 12 сентября, 11:28
"Галс-Девелопмент": комплекс апартаментов "Сады Пекина" введен в эксплуатациюНовости партнеров 12 сентября, 10:57
Ученый: глубина полярного озера Большое Щучье может достигать 165 метровНовости Урала 12 сентября, 10:43
Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершенаПолитика 12 сентября, 10:31
Уральские ученые разработали титановые импланты на 40% дешевле импортныхНаука 12 сентября, 10:31
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше летПолитика 12 сентября, 10:00
Экс-гендиректор "Сибтрубопроводстроя" предстанет перед судомСибирь 12 сентября, 9:58
Более 40 га газонов разбили на пересечениях МКАД с вылетными магистралямиМосква 12 сентября, 9:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский Планетарий 16 сентября устраивает "Ночь наблюдателей Луны", во время которой можно будет увидеть лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе планетария.
"16 сентября в Парке неба состоится специальное мероприятие, во время которого можно будет наблюдать достаточно редкое астрономическое явление - полутеневое лунное затмение. Специальные приборы позволят увидеть фазы затмения в реальном времени и сделать фотографии небесного спектакля", - сообщили в пресс-службе.
Полутеневое лунное затмение будет видно на территории России. Максимальной фазы затмение достигнет в 21:56 мск. "Ночь наблюдателей Луны: Затмение" пройдет 16 сентября в 21:00 мск в Парке неба. Гостей также ждет экскурсия по астрономической площадке и лекция.
"Лунное затмение происходит в полнолуние, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей. Вокруг конуса тени Земли имеется полутень - область пространства, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично. Если Луна проходит область полутени, но не входит в тень, происходит полутеневое затмение. При нем яркость Луны уменьшается, но незначительно: такое уменьшение практически незаметно невооруженным глазом и фиксируется только приборами.
В "Ночь наблюдателей Луны" спутник Земли будет находиться достаточно высоко над горизонтом, и при ясной погоде мы сможем увидеть потемнение северной части лунного диска", - пояснил руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов.
Наблюдения будут проводиться в телескоп Большой обсерватории, а также в переносные телескопы с многократным увеличением, позволяющие разглядеть детали освещенности и рельефа Луны. Помимо этого в Парке неба будут установлены специальные приборы, позволяющие показать полутеневое лунное затмение в реальном времени и сделать фотографии.