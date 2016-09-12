Полутеневое лунное затмение можно будет наблюдать в Москве 16 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский Планетарий 16 сентября устраивает "Ночь наблюдателей Луны", во время которой можно будет увидеть лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе планетария.

"16 сентября в Парке неба состоится специальное мероприятие, во время которого можно будет наблюдать достаточно редкое астрономическое явление - полутеневое лунное затмение. Специальные приборы позволят увидеть фазы затмения в реальном времени и сделать фотографии небесного спектакля", - сообщили в пресс-службе.

Полутеневое лунное затмение будет видно на территории России. Максимальной фазы затмение достигнет в 21:56 мск. "Ночь наблюдателей Луны: Затмение" пройдет 16 сентября в 21:00 мск в Парке неба. Гостей также ждет экскурсия по астрономической площадке и лекция.

"Лунное затмение происходит в полнолуние, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей. Вокруг конуса тени Земли имеется полутень - область пространства, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично. Если Луна проходит область полутени, но не входит в тень, происходит полутеневое затмение. При нем яркость Луны уменьшается, но незначительно: такое уменьшение практически незаметно невооруженным глазом и фиксируется только приборами.

В "Ночь наблюдателей Луны" спутник Земли будет находиться достаточно высоко над горизонтом, и при ясной погоде мы сможем увидеть потемнение северной части лунного диска", - пояснил руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов.

Наблюдения будут проводиться в телескоп Большой обсерватории, а также в переносные телескопы с многократным увеличением, позволяющие разглядеть детали освещенности и рельефа Луны. Помимо этого в Парке неба будут установлены специальные приборы, позволяющие показать полутеневое лунное затмение в реальном времени и сделать фотографии.