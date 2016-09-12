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Открытость московских заказчиков на рынке госзакупок оценят на конкурсе

Москва
12 сентября, 11:51 UTC+3
Организатором OPEN TENDER является департамент по конкурентной политике Москвы
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московские власти проведут первый профессиональный конкурс среди заказчиков на рынке госзакупок - OPEN TENDER ("Открытый тендер"): будет оцениваться открытость и прозрачность их конкурсных процедур. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.

"Впервые предпринимается попытка провести профессиональный конкурс среди специалистов, которые занимаются развитием конкурентных отношений в столице", - сказала Сергунина.

Ежегодно на рынке закупок и инвестиций Москвы проходит более 50 тыс. конкурсных процедур - нужно обеспечить их прозрачность и открытость, пояснила заммэра.

Организатором OPEN TENDER является департамент по конкурентной политике Москвы. В конкурсе могут принять участие представители московских заказчиков, электронных площадок, общественных организаций, отраслевых союзов и СМИ.

Заказчики Москвы могут претендовать на звание в номинациях "За высокую закупочную культуру", "Новаторские закупки", "Добрые закупки" и других. Представители малого бизнеса - в номинациях "Дебют года" и "Объем года". Участники инвестиционного рынка также могут представить проекты в номинациях "Бизнес-пространство года", "Инвестиции на вырост", "Экспертное мнение".

Конкурсантов будут оценивать по их показателям, "демонстрирующим позитивную практику организации при проведении закупочной, инвестиционной деятельности или поставок товаров (услуг)", уточнил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

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