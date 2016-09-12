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Лечебный корпус Центра имени Пирогова реконструируют на востоке Москвы

Москва
12 сентября, 12:11 UTC+3
В частности, на девятом этаже расширят существующий операционный блок (нейрохирургические и общехирургические операционные)
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию лечебного корпуса Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Минздрава России на Нижней Первомайской улице столицы. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Олег Антосенко.

"Проектом предусмотрена реконструкция 2-го и 9-го этажей здания. На девятом этаже расширят существующий операционный блок (нейрохирургические и общехирургические операционные), на втором выполнят частичную перепланировку помещений для организации манипуляционной урологического отделения и реанимационного блока. Кроме того, на кровле здания надстроят два помещения для размещения машинных отделений, системы вентиляции и кондиционирования", - отметил Антосенко.

По его словам, общая площадь объекта после реконструкции составит 17 тыс. кв. м. Антосенко пояснил, что лечебный корпус планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2017 года. Строительство ведется за счет средств федерального бюджета.

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