Лечебный корпус Центра имени Пирогова реконструируют на востоке Москвы

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию лечебного корпуса Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Минздрава России на Нижней Первомайской улице столицы. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Олег Антосенко.
"Проектом предусмотрена реконструкция 2-го и 9-го этажей здания. На девятом этаже расширят существующий операционный блок (нейрохирургические и общехирургические операционные), на втором выполнят частичную перепланировку помещений для организации манипуляционной урологического отделения и реанимационного блока. Кроме того, на кровле здания надстроят два помещения для размещения машинных отделений, системы вентиляции и кондиционирования", - отметил Антосенко.
По его словам, общая площадь объекта после реконструкции составит 17 тыс. кв. м. Антосенко пояснил, что лечебный корпус планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2017 года. Строительство ведется за счет средств федерального бюджета.