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Закрытый футбольный манеж появится на востоке Москвы

Москва
12 сентября, 12:59 UTC+3
Там будут заниматься воспитанники школы олимпийского резерва
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московские строители завершили работы по устройству фундамента здания на Суздальской улице, где должен появиться крытый футбольный стадион "Олимп", в котором будут заниматься воспитанники школы олимпийского резерва. Об этом журналистам сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"При строительстве стадиона применяются самые передовые материалы, в частности, металлокаркас производства Финляндии, который адаптирован под современные российские нормы и требования, сендвич-панели и энергоэффективное остекление. Кроме этого, стадион будет оснащен современным спортивным оборудованием", - отметил Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас строители монтируют металлоконструкции манежа и занимаются устройством внутриплощадочных инженерных сетей. Стадион должен быть сдан в эксплуатацию в III квартале 2017 года. Общая площадь футбольного манежа с пристроенным административно-бытовым корпусом составляет 7,8 тыс. кв. м.

Как ранее сообщали городские власти, в Москве возводится 11 футбольных полей - по одному футбольному полю в округе.

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