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Первые заморозки зафиксированы в столичном регионе

Москва
12 сентября, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
По данным столичного Метеобюро, ниже нуля минувшей ночью было в поселке Черусти
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первые слабые ночные заморозки отмечались в понедельник в Московской области. Как сообщили в столичном Метеобюро, метеостанция в поселке Черусти, который называют "полюсом холода" Подмосковья, зафиксировала минувшей ночью минус 0,6 градуса.

"При этом в Москве было до 13 тепла", - отмечают синоптики.

В 2015 году первые заморозки в Подмосковье отмечались 24 августа. Тогда в Павловском Посаде был зафиксирован минус один, в Дмитрове, Волоколамске, Новом Иерусалиме - до двух градусов ниже нуля, в районе поселка Черусти воздух остыл до минус четырех градусов. Заморозки отмечались у самой почвы.

В ближайшие дни в столичном регионе похолодает сразу на 10 градусов. По ночам температура может понижаться до 3-8, днем не выше 10-15 градусов. Такой температурный режим уже ниже сентябрьской нормы. Похолодание будет сопровождаться небольшими дождями.

"Бабье лето" откладывается на третью декаду сентября, отметили Метеобюро.

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