Международную книжную выставку на ВДНХ в Москве посетили свыше 100 тыс. человек

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек посетили 29 Московскую международную выставку-ярмарку (ММКВЯ) на ВДНХ в Москве. Об этом в понедельник сообщили в пресс- службе АО "ВДНХ".

"Всего мероприятие посетило более 100 тыс. москвичей и гостей столицы", - сказали в пресс-службе.

29 ММКВЯ прошла с 7 по 11 сентября 2016 года. В ней приняли участие более 500 издательств из России и 37 стран мира. На десяти тематических площадках прошло 800 мероприятий.