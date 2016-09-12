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Около 35 тыс. пассажиров перевезло МЦК в утренний час пик 12 сентября

Москва
12 сентября, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Общий пассажиропоток кольца за выходные составил около 330 тыс. человек
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Около 35 тыс. пассажиров совершили поездки по Московскому центральному кольцу (МЦК) в утренний час пик 12 сентября. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В часы пик понедельника - с 7:30 до 9:30 мск - перевезено около 35 тыс. пассажиров", - сказал он.

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Ранее Ликсутов сообщил, что общий пассажиропоток МЦК за выходные составил около 330 тыс. пассажиров. Причем 33% пассажиропотока (112 тыс. человек) пришли со станций с теплыми пересадками с метрополитеном, 82% пассажиров - со станций, непосредственно связанных с метро. По подсчетам специалистов, самыми популярными станциями кольца оказались "Кутузовская" (47079 человек), "Лужники" (42472), "Ботанический сад" (27288), "Балтийская" (26470), "Площадь Гагарина" (22275), "Автозаводская" (17792), "Владыкино" (16644).

Напомним, проект был реализован по поручению президента РФ Владимира Путина, который опробовал МЦК в первый день его работы 10 сентября. Первый месяц москвичи и гости столицы могут пользоваться кольцом абсолютно бесплатно, согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина. Пассажирам доступны 26 станций, 11 пересадок на метро и 6 - на пригородные поезда, до конца года будут открыты все станции - 31, а также 14 пересадок на метро и шесть - на пригородные электрички.

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На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 - на пригородные поезда. Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в три раза. Интервал движения поездов в час пик составит 6 минут, во внепиковое время - около 12 минут. Кольцо будет работать с 5:30 утра до часа ночи.

Контур МЦК уже нанесли на новые схемы столичной подземки под номером 14. У МЦК и метрополитена единая тарифная и билетная системы, сервисы, навигация. Таким образом, оплатить проезд можно будет с помощью всех существующих билетов метрополитена, включая карты "Тройка", "90 минут" и "Единый", а льготные категории граждан могут свободно реализовать свое право на бесплатный или льготный проезд. Всем пассажирам доступна бесплатная пересадка с МЦК на метро, монорельс и обратно в течение 90 минут с момента первого прохода турникетной линии.

Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье

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