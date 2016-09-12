Новая подстанция скорой медицинской помощи появится в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новая подстанция скорой медицинской помощи №17 в Бабушкинском районе столицы будет введена в эксплуатацию в 2017 году. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Всего адресной инвестиционной программой города Москвы до 2018 года предусмотрено строительство семи подстанций скорой медицинской помощи общей мощностью 140 машиномест. Одна из новых подстанций будет построена на месте старой, расположенной по адресу улица Летчика Бабушкина, дом 13а. Она полностью отвечает требованиям безопасности и получит самое современное оборудование", - сказал Кузнецов. По его словам, проект трехэтажного здания на 20 машиномест был на днях согласован Москомархитектурой.

Он добавил, что согласно проекту, первый этаж будет предназначен для автомобилей скорой помощи, здесь же будет находиться автомойка, диспетчерская, а также помещения для оказания первой медицинской помощи. На втором этаже - бытовые помещения: столовая, комнаты отдыха выездных бригад, на третьем - административный блок, аптека, помещения для проведения совещаний и учебная комната.

"Здание монолитное с вентилируемыми фасадами, его общая площадь составляет почти 4 тыс. кв. м. Для доступа маломобильных групп населения подъезд машин будет осуществляться непосредственно к зданию подстанции, также его оборудуют пандусами с антискользящим резиновым покрытием", - уточнил Кузнецов.

Он напомнил, что в этом году будут введены две подстанции скорой медицинской помощи на 20 машиномест: в Щербинке на пересечении ул. Маршала Савицкого и проектируемого проезда 728 и в поселке Северный в Северо-Восточном округе столицы. Еще две подстанции на 20 машиномест появятся в 2017 году на юге Москвы: по адресу: улица Ленинская Слобода, владение 5 и в промзоне "Котляково" между улицами Промышленная, дом 4 и Кантемировская, дом 59а. В 2018 году будет завершено строительство подстанции на 20 машиномест в Некрасовке, корпус 514 и в городе Московский Новомосковского административного округа.