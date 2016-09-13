В Московском регионе ожидается до 16 градусов тепла, местами кратковременный дождь

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Прохладная и дождливая погода возвращается в столичный регион. Как сообщили в Росгидромете, будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь.

"Температура воздуха в Москве составит 14-16, по области - от 11 до 16 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, северный, 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут 7-9 выше ноля, по области будет от 4 до 9 тепла. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами с небольшим дождем. В столице воздух прогреется до 11-13, в Подмосковье - до 10-15 градусов. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.