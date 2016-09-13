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Экскурсии по местам съемок фильмов пройдут на фестивале "Московское кино"

Москва
13 сентября, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Все маршруты бесплатные, продолжительность прогулок 2-2,5 часа
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Цикл бесплатных экскурсий под названием "КиноМосква" пройдет в столице в рамках фестиваля "Московское кино". Как сообщается на сайте столичной мэрии, москвичи и гости столицы смогут посетить места съемок 28 известных кинолент: "Война и мир", "Где находится нофелет", "Гостья из будущего", "Двенадцать стульев", "Девушка без адреса", "Жестокий романс", "Мастер и Маргарита", "Мимино", "Москва слезам не верит" и многих других.

"Экскурсоводы расскажут о малоизвестных подробностях создания фильмов, поведают об интересных случаях на съемочных площадках и проведут по маршрутам любимых киногероев", - отмечается в сообщении.

Все экскурсии бесплатные, продолжительность прогулок 2-2,5 часа. Место встречи для экскурсий, стартующих с площадки "Москва, я люблю тебя" (Новый Арбат, владение 13), - возле павильона "Мастерская", для экскурсий, начинающихся на площадке "Застава Ильича (Мне 20 лет)" (Столешников переулок, дом 6), - за церковью Космы и Дамиана в Шубине, под деревянным навесом пункта проката. Сбор групп - у таблички с надписью "КиноМосква".

Маршрут "Ивановская горка" предполагает поездку на метро, поэтому нужно иметь при себе проездные билеты. Расписание пешеходных экскурсий опубликовано на сайте мэрии. Например, во вторник в 14:30 мск начнутся экскурсии "В окрестностях Поварской": "Иван Васильевич меняет профессию", "Мимино" и другие.

Продлятся экскурсии до закрытия фестиваля, 18 сентября.

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