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Круговая панорама появится в парке "Зарядье" в центре Москвы

Москва
13 сентября, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Посетители увидят, как создавались природно-ландшафтные зоны парка, ажурный "парящий" мост и другие значимые этапы строительства парка у набережной Москвы-реки
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Круговая панорама с интерактивным полом появится на территории парка "Зарядье", открытие которого запланировано на 2017 год. Как отмечается на сайте столичной мэрии, круговой зал откроется в медиацентре парка.

"Сменяющие друг друга 3D-изображения расскажут об истории создания парка. Посетители увидят, как создавались природно-ландшафтные зоны парка, ажурный "парящий" мост и другие значимые этапы строительства парка у набережной Москвы-реки. Кроме того, здесь можно будет наблюдать картины из жизни исторического района Зарядье, смотреть, как менялась улица Варварка на протяжении XIX-XX веков", - уточняется в сообщении.

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Усилит эффект от просмотра интерактивный пол. Панорамные изображения будут передаваться на него в синхронном режиме.

Кроме того, стали известны подробности проекта строительства "парящего" моста. Согласно утвержденному проекту, вес конструкции будет достигать 3650 тонн. С высоты более сотни метров с "парящего" моста откроется вид на Кремль, парк и центральные набережные.

Парк "Зарядье", который строится на месте гостиницы "Россия", соединит многие пешеходные и туристические маршруты Москвы - от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор.

Помимо необычных растений, в парке можно будет увидеть интересные архитектурные объекты. Это и ледяная пещера, где снег будет лежать даже летом, и ажурный "парящий" мост над набережной Москвы-реки, и стеклянный купол-теплица (стеклянная кора), который будет установлен над холмом и садом на крыше здания филармонии, а также аттракцион "Полет над Россией". Вход на территорию "Зарядья" будет бесплатным. Приобретать билеты потребуется только на концерты и выставки.

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