В центре Москвы сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгнувшего с моста в реку

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли мужчину, который в центре столицы прыгнул с Крымского моста в Москву-реку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах города.

"Неизвестный прыгнул с Крымского моста. Приплывшие на катере спасатели станции "Парк Горького" выловили его из воды и доставили на берег", - сказал собеседник агентства.

Вызванные на место ЧП врачи скорой помощи осматривают потерпевшего.