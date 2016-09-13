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В центре Москвы сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгнувшего с моста в реку

Москва
13 сентября, 9:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Вызванные на место ЧП врачи скорой помощи осматривают потерпевшего
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли мужчину, который в центре столицы прыгнул с Крымского моста в Москву-реку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах города.

"Неизвестный прыгнул с Крымского моста. Приплывшие на катере спасатели станции "Парк Горького" выловили его из воды и доставили на берег", - сказал собеседник агентства.

Вызванные на место ЧП врачи скорой помощи осматривают потерпевшего.

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