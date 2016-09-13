Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московские строители разработали эффективную систему защиты от протечек воды

Москва
13 сентября, 10:01 UTC+3
Разработка состоит из датчиков, которые устанавливаются в местах вероятного появления протечек, блока управления и шаровых электроприводов, предназначенных для экстренного отключения воды
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Система защиты "Гидролок", предназначенная для автоматического отключения подачи воды при аварии в системах водоснабжения и отопления, пополнила Реестр инновационных технологий и технических решений московского строительного каталога. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, данная разработка актуальна для широкого круга городских объектов, начиная от многоквартирных и загородных домов, общественных и административных зданиях, заканчивая промышленными, складскими помещениями.

"Система защиты от протечек состоит из датчиков, которые устанавливаются в местах вероятного появления протечек, блока управления и шаровых электроприводов, предназначенных для экстренного отключения воды. Аварийное перекрытие подачи воды происходит либо автоматически при попадании воды на установленные в помещении датчики и информация поступает на пульт дежурного, либо вручную, с помощью аварийной кнопки", - пояснил Левкин.

Он добавил, что аварийная кнопка устанавливается в доступном для жильцов месте. Количество подключаемых к системе аварийных кнопок не ограничено и они могут располагаться на каждом этаже, например, в этажном электрическом щите. Кнопка снабжена световой сигнализацией или ключом доступа, позволяющим производить управление водой в многоквартирном доме определенному кругу лиц.

Все оборудование, применяемое в системе "Гидролок", разработано и полностью производится в России, На сегодняшний день более 30 тыс. "умных" систем уже установлено в жилых домах Москвы и Подмосковья.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Круговая панорама появится в парке "Зарядье" в центре Москвы
10
Директор Галереи Уффици: выставка Рафаэля в РФ показывает главное в его творчестве
16
"ТеатРалли": как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе
3
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
4
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
5
Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей
6
СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском
7
Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову
Темы дня
Реклама