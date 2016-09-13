Московские строители разработали эффективную систему защиты от протечек воды

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Система защиты "Гидролок", предназначенная для автоматического отключения подачи воды при аварии в системах водоснабжения и отопления, пополнила Реестр инновационных технологий и технических решений московского строительного каталога. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, данная разработка актуальна для широкого круга городских объектов, начиная от многоквартирных и загородных домов, общественных и административных зданиях, заканчивая промышленными, складскими помещениями.
"Система защиты от протечек состоит из датчиков, которые устанавливаются в местах вероятного появления протечек, блока управления и шаровых электроприводов, предназначенных для экстренного отключения воды. Аварийное перекрытие подачи воды происходит либо автоматически при попадании воды на установленные в помещении датчики и информация поступает на пульт дежурного, либо вручную, с помощью аварийной кнопки", - пояснил Левкин.
Он добавил, что аварийная кнопка устанавливается в доступном для жильцов месте. Количество подключаемых к системе аварийных кнопок не ограничено и они могут располагаться на каждом этаже, например, в этажном электрическом щите. Кнопка снабжена световой сигнализацией или ключом доступа, позволяющим производить управление водой в многоквартирном доме определенному кругу лиц.
Все оборудование, применяемое в системе "Гидролок", разработано и полностью производится в России, На сегодняшний день более 30 тыс. "умных" систем уже установлено в жилых домах Москвы и Подмосковья.