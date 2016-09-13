Карта мобильных прививочных пунктов опубликована на портале открытых данных Москвы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москвичи смогу узнать, где расположен ближайший мобильный пункт, в котором можно пройти вакцинацию от гриппа, с помощью карты на портале открытых данных. Как сообщается на сайте столичной мэрии, здесь также размещена подробная информация по каждому пункту: станция метро, округ, район, в котором проводится вакцинация, справочный телефон, а также обязательные условия для вакцинации.

"Всего на карте отмечено 24 пункта, где можно сделать бесплатную прививку от гриппа", - уточняется в сообщении. Мобильные пункты заработали с 5 сентября.

Вакцинацию проводят отечественным препаратом "Гриппол плюс". Он формирует стойкий иммунитет к гриппу типа А и В, хорошо переносится, не вызывает аллергических реакций и осложнений. Перед прививкой проходит медицинский осмотр - врачи измеряют артериальное давление и температуру, определяют наличие или отсутствие противопоказаний для проведения вакцинации.

С 12 по 18 сентября мобильные пункты вакцинации будут работать у станций метро "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская", "Ясенево", "Новогиреево", "Пражская". С 19 по 25 сентября - у станций "Тульская", "Царицыно", "Домодедовская", "Перово", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал", "Бауманская", "Тушинская", "Молодежная", "Теплый Стан".

Сделать прививку против гриппа на мобильных прививочных пунктах можно по будням с 8:00 до 20:00 мск, в субботу - с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 16:00 часов. При этом при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

За первую неделю работы мобильных пунктов привились уже почти 14 тыс. человек. Всего же в столице за счет всех источников финансирования в Москве привито более 339 тыс. человек, из которых в государственных медицинских организациях - более 262 тыс. человек, в том числе почти 66 тыс. - дети.