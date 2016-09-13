Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карта мобильных прививочных пунктов опубликована на портале открытых данных Москвы

Москва
13 сентября, 11:50 UTC+3
За первую неделю работы мобильных пунктов привились уже почти 14 тыс. человек
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москвичи смогу узнать, где расположен ближайший мобильный пункт, в котором можно пройти вакцинацию от гриппа, с помощью карты на портале открытых данных. Как сообщается на сайте столичной мэрии, здесь также размещена подробная информация по каждому пункту: станция метро, округ, район, в котором проводится вакцинация, справочный телефон, а также обязательные условия для вакцинации.

"Всего на карте отмечено 24 пункта, где можно сделать бесплатную прививку от гриппа", - уточняется в сообщении. Мобильные пункты заработали с 5 сентября.

Вакцинацию проводят отечественным препаратом "Гриппол плюс". Он формирует стойкий иммунитет к гриппу типа А и В, хорошо переносится, не вызывает аллергических реакций и осложнений. Перед прививкой проходит медицинский осмотр - врачи измеряют артериальное давление и температуру, определяют наличие или отсутствие противопоказаний для проведения вакцинации.

Смотрите также

Поезда московского метро для профилактики гриппа и ОРВИ будут обрабатывать ультрафиолетом
Привить от гриппа планируется более 4 млн москвичей
За неделю в мобильных пунктах у московского метро от гриппа привили почти 14 тыс. человек

С 12 по 18 сентября мобильные пункты вакцинации будут работать у станций метро "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская", "Ясенево", "Новогиреево", "Пражская". С 19 по 25 сентября - у станций "Тульская", "Царицыно", "Домодедовская", "Перово", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал", "Бауманская", "Тушинская", "Молодежная", "Теплый Стан".

Сделать прививку против гриппа на мобильных прививочных пунктах можно по будням с 8:00 до 20:00 мск, в субботу - с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 16:00 часов. При этом при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

За первую неделю работы мобильных пунктов привились уже почти 14 тыс. человек. Всего же в столице за счет всех источников финансирования в Москве привито более 339 тыс. человек, из которых в государственных медицинских организациях - более 262 тыс. человек, в том числе почти 66 тыс. - дети.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Круговая панорама появится в парке "Зарядье" в центре Москвы
10
Директор Галереи Уффици: выставка Рафаэля в РФ показывает главное в его творчестве
16
"ТеатРалли": как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе
3
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
4
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
5
Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей
6
СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском
7
Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову
Темы дня
Реклама