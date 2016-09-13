Более 26 тыс. человек участвовали в мастер-классах на Тверской в Москве в День города

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. За время празднования Дня города в Москве в мастер-классах на Тверской улице, где проходила кинореконструкция отечественных фильмов, приняли участие 26,5 тыс. человек, 4,5 тыс. посмотрели фильмы и 6 тыс. снялись в кино. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"10 и 11 сентября на Тверской развернулась масштабная кинореконструкция, посвященная десяти шедеврам отечественного кино. Гости праздника смогли не только посмотреть зрелищные шоу, в которых были заняты 2 тыс. артистов и аниматоров, но и поучаствовать в тематических мастер-классах, которые проводились на всех десяти площадках праздника в режиме нон-стоп. За два дня в открытых занятиях поучаствовали 26,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пяти кинотеатрах на Тверской состоялось 160 бесплатных киносеансов. По данным организаторов, их посетили 4,5 тыс. человек. Более 6 тыс. гостей праздника также смогли поучаствовать в съемке кинороликов: на площадке спецпроекта "Снимаем кино" на улице Охотный ряд режиссер Живиле Жу Монтвилайте снимала музыкальные номера по мотивам фильма "Стиляги".

"Принять участие в съемках гуляющих по Тверской москвичей и туристов приглашали кастинг-менеджеры, а многие посетители подготовились к кастингу заранее и пришли в костюмах в духе фильма Валерия Тодоровского", - уточнили в пресс-службе.

День города в Москве в этом году прошел 10 и 11 сентября. Площадки праздника на Тверской улице за это время посетили 2,4 млн человек: 1,6 млн в первый день торжеств и еще 800 тыс. во второй.