Многодетные семьи в Москве смогут обращаться за семи видами соцвыплат в электронном виде

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Многодетные семьи в Москве смогут обращаться за семи видами соцвыплат в электронном видеМосква 13 сентября, 15:07
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Семь государственных услуг по назначению социальных выплат многодетным семьям в Москве с 1 октября будут предоставляться исключительно в электронном виде на портале государственных услуг. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты.
"Подать заявление на назначение выплат многодетным семьям на www.pgu.mos.ru может один из родителей многодетной семьи, имеющий с детьми местожительство в Москве", - говорится в сообщении.
Можно будет получить назначение единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением трех и более детей одновременно и пяти видов ежемесячных выплат - в связи с ростом стоимости жизни, на приобретение товаров детского ассортимента, по оплате ЖКХ и за пользование телефоном, а также семьям, имеющим десять и более детей. Также в электронном виде будет предоставляться госуслуга по назначению ежегодной компенсационной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий.
На портале создан специальный "конструктор" социальных выплат семьям с детьми, где, заполнив одно заявление, можно получить информацию о других социальных выплатах и их оформить. Срок предоставления услуг, по данным департамента, составляет десять рабочих дней.
Необходимые документы запрашиваются органами исполнительной власти без участия заявителя, по регистрационному номеру можно отследить исполнение услуги. После принятия положительного решения денежные средства перечисляются на лицевой счет заявителя в установленном порядке.