Праздник "Православие и спорт" при участии известных спортсменов пройдет в Москве

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Культурно-спортивный праздник "Православие и спорт" пройдет 17 сентября в Москве по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В течение дня профессиональные спортсмены будут проводить мастер-классы на территории музея-заповедника Коломенское, сообщили во вторник в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"На многочисленных тематических площадках профессиональные спортсмены проводят мастер-классы, открытые тренировки, рассказывают молодежи о собственном опыте на пути к спортивным вершинам, им можно не только задать любой интересующий вопрос, но и сфотографироваться или взять автограф", - говорится в пресс-релизе. На праздник приглашены участники и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, чемпионы России. "Фестиваль "Православие и спорт" раскрывает для молодежи и всех гостей важность духовного воспитания в жизни спортсменов", - отметили в церковном отделе.
На празднике будет развернуто шесть тематических площадок. В зоне футбола гости смогут попробовать забить гол профессиональному голкиперу и пообщаться с игроками Премьер-лиги по футболу. В зоне единоборств открытые мастер- классы проведут чемпион Олимпийских игр в Рио по боксу Евгений Тищенко, чемпион мира по смешанным единоборствам Алексей Олейник и другие известные бойцы. В зоне силового экстрима богатырскую силу будут демонстрировать силачи под руководством многократного чемпиона России по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаила Кокляева.
На специальной площадке для воркаута подтянувшимся больше 20 раз подарят майки. В зоне кросфита профессионалы проконсультируют по тренировкам всех желающих. Кроме того, предоставится возможность понаблюдать за тренировками людей с ограниченными возможностями и пообщаться с ними.
Завершится праздник показательными выступлениями бойцов штурмовой бригады ВДВ и праздничным концертом.
Организуют четвертый год подряд праздник православное общественное движение "Сорок сороков" при участии Союза православных единоборцев, префектуры ЮАО города Москвы, южного викариатства Московской городской епархии Русской православной церкви.