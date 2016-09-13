Реставрация арки Северного входа ВДНХ началась в Москве

Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работы

Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работы 13 сентября, 13:18

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты Мосгорнаследия и строители начали работы по реставрации объекта культурного наследия федерального значения - арки Северного входа ВДНХ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

По словам представителя пресс-службы, "совсем скоро уникальный памятник истории и единственное из сооружений, сохранившихся с момента открытия Выставки в 1939 году, которого не коснулись более поздние переделки, предстанет с восстановленным богатым декором и частично воссозданным горельефом".

"На территории ВДНХ находится 50 объектов культурного наследия. В 2016-2018 годах планируется провести реставрационные работы на 30 объектах, самыми значимыми из которых являются павильон "Космос", павильон "Земледелие" и Главный вход", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова

По его словам, реставрационные работы арки Северного входа продлятся до середины 2017 года. За это время реставраторы выполнят работы по усилению стен, укреплению кирпичной кладки, воссоздадут несущие металлоконструкции каркаса арки, заменят кровельное покрытие, проведут необходимые электромонтажные и другие работы. Значительное внимание будет уделено и реставрации гранитного цоколя объекта, а также воссозданию декоративного декора, лепнины и частично - горельефов.

"Появится четыре горельефа на фасадной части арки. Также для отделки стен мы используем так называемую каменную штукатурку. Это наиболее прочное покрытие, которые делается по особым технологиям и с применением крошки дробленых горных пород и может сохраняться десятилетиями, не требуя специального ухода", - пояснила главный архитектор проекта Наталья Карташева.

Как рассказали в пресс-службе, арка Северного входа некогда служила главным входом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Первоначальный вариант арки был построен в 1937 году по проекту Вячеслава Олтаржевского, однако в 1939 году арку разобрали и построили заново - уже по проекту Леонида Полякова. В то время она являлась начальной точкой осмотра Выставки: пройдя ее, посетитель попадал на Административную площадь, а оттуда через Главную аллею - к Главному павильону с 52-метровой башней. К сегодняшнему дню на арке сохранился лишь сплошной рельефный декор: гирлянды из плодов, колосьев, виноградных лоз, отлитые из белого цемента, а на сводах боковых объемов можно увидеть лепнину с геометрическим рисунком.