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Бал времен Екатерины Второй проведут в Москве 17 сентября

Москва
13 сентября, 16:35 UTC+3
Почетные гости бала - известные политики, бизнесмены, представители медиаструктур, звезды театра, кино и телевидения
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Большой Екатерининский бал пройдет в Москве 17 сентября. Мероприятие, посвященное культуре и традициям екатерининской эпохи, состоится в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно".

Как сообщается на сайте столичной мэрии, участники благотворительного бала смогут насладиться красивой барочной музыкой, научатся танцевать полонез, менуэт, кадриль и поучаствуют в салонных играх XVIII века.

О проекте
Большой Екатерининский бал - это благотворительный проект. Приобретая во время вечера лотерейный билет, участники могут выиграть приз от партнеров мероприятия. Все собранные средства пойдут в Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист". Для гостей предусмотрен дресс-код (для дам - вечернее платье полной длины, для кавалеров - фрак, смокинг или парадная военная форма).
Организатор Большого Екатерининского бала - Международный союз немецкой культуры (МСНК) - крупнейшая общественная организация немцев России, которая с 1991 года инициировала и провела более 200 масштабных общественно значимых всероссийских и международных проектов творческой, научной, образовательной направленности.

"В программе вечера - выступления артистов, увлекательные конкурсы и розыгрыши ценных призов. Почетные гости бала - известные политики, бизнесмены, представители медиаструктур, звезды театра, кино и телевидения", - отмечается в сообщении. Участники бала посетят уединенную литературную гостиную, поиграют в старинные карточные игры, побывают на выставках и презентациях. Также их ждут фейерверк, танцы и показательные выступления.

18 сентября в Царицынском парке пройдет фестиваль бальных традиций Екатерины Второй. Здесь состоятся концерты, театральные постановки, бесплатные уроки старинных танцев и мастер-классы по фехтованию. Юных дам пригласят в школу маленьких принцесс, а для их родителей проведут уроки красоты, консультации стилистов и косметологов.

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