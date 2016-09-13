Бал времен Екатерины Второй проведут в Москве 17 сентября

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Большой Екатерининский бал пройдет в Москве 17 сентября. Мероприятие, посвященное культуре и традициям екатерининской эпохи, состоится в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно".
Как сообщается на сайте столичной мэрии, участники благотворительного бала смогут насладиться красивой барочной музыкой, научатся танцевать полонез, менуэт, кадриль и поучаствуют в салонных играх XVIII века.
"В программе вечера - выступления артистов, увлекательные конкурсы и розыгрыши ценных призов. Почетные гости бала - известные политики, бизнесмены, представители медиаструктур, звезды театра, кино и телевидения", - отмечается в сообщении. Участники бала посетят уединенную литературную гостиную, поиграют в старинные карточные игры, побывают на выставках и презентациях. Также их ждут фейерверк, танцы и показательные выступления.
18 сентября в Царицынском парке пройдет фестиваль бальных традиций Екатерины Второй. Здесь состоятся концерты, театральные постановки, бесплатные уроки старинных танцев и мастер-классы по фехтованию. Юных дам пригласят в школу маленьких принцесс, а для их родителей проведут уроки красоты, консультации стилистов и косметологов.