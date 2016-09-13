Москвичи смогут оценить праздничные мероприятия Дня города в "Активном гражданине"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москвичам предложили оценить праздничные мероприятия, прошедшие на День города в столице. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе проекта "Активный гражданин".

"С 13 сентября в проекте "Активный гражданин" москвичи могут поделиться своими впечатлениями о прошедшем Дне города, поставив оценку праздничным мероприятиям в ходе нового голосования", - сказали в пресс-службе.

День города в Москве отмечался во вторые выходные сентября - 10 и 11 числа. В эти дни в столице прошли более 1 тыс. различных мероприятий. Одной из главных тем праздника стал Год российского кино.