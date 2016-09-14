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Местами небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидается в Москве

Москва
14 сентября, 6:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ветреная и облачная с прояснениями погода ожидается сегодня в столичном регионе. Как сообщили в Росгидромете, местами пройдет небольшой дождь.

"Температура воздуха в Москве составит 11-13 градусов, по области - от 10 до 15 градусов тепла", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности будет без осадков. В столице столбики термометров покажут 5-7 градусов тепла, по области - от 3 до 8 градусов выше ноля. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Днем в четверг местами пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 12-14 градусов, в Подмосковье - до 11-16 градусов. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/ с.

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