ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД, пострадавших нет

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на юго-западной части МКАД, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На 41-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадавших нет. Движение транспорта из-за аварии по кольцевой дороге затруднено", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, причина аварии устанавливается.