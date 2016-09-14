Задержаны подозреваемые в мошенничестве с квартирой умершей москвички

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали юрисконсульта столичной фирмы и жителя Подмосковья по подозрению в хищении права собственности на квартиру умершей женщины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северному административному округу задержали 64-летнего жителя столицы, юрисконсульта одной из московских юридических фирм, который пытался получить право собственности на часть квартиры умершей женщины", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, подозреваемый знал, что у женщины нет наследников, которые могли бы претендовать на получение квартиры по улице Маршала Василевского стоимостью 9 млн руб. Вместе с 34-летним уроженцем Подмосковья и другими неустановленными лицами он изготовил поддельные документы для получения права на владение квартирой. Оба установленных подозреваемых задержаны полицейскими.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - заключили в полиции, уточнив, что продолжается розыск возможных соучастников преступления.