Электронные браслеты для прохода в школу получили почти 10 тыс. учеников

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Двадцать школ из девяти округов Москвы внедрили в этом учебном году новые гаджеты для контроля за посещаемостью и питанием детей. Как сообщается на сайте столичной мэрии, разноцветные браслеты для прохода в школу и покупок в столовой и буфете появились почти у 10 тыс. московских школьников.
"Браслеты из силикона с запаянным внутри цифровым чипом с этого учебного года стали полноценными аналогами сервисных электронных карт учеников", - отмечается в сообщении. Аксессуары представлены в 11 цветах, на каждом из них изображен совенок - логотип проекта "Проход и питание".
По желанию школы наносят на браслеты и свои логотипы. Чаще всего браслеты заказывают школы, но родители могут также купить устройство в индивидуальном порядке. Один гаджет обойдется в 490 руб.
Школа сама выбирает, какие классы обеспечить браслетами. Никакого дополнительного оборудования для внедрения электронных браслетов школам не требуется. Их можно применять в любом учебном заведении, где действует система "Проход и питание".
По данным столичного департамента информационных технологий, в городе к системе подключено почти 3 тыс. зданий образовательных учреждений, среди них 1,7 тыс. зданий школ и 1,3 тыс. зданий дошкольных учреждений. Весной этого года пилотный проект, когда учащиеся использовали браслеты вместо электронных карт, опробовали в трех образовательных организациях - лицее номер 1560 (СЗАО), школах номер 1631 (САО) и 668 (САО).