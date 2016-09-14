Мэрия: расширение продовольственного эмбарго на соль не повлияет на рынок Москвы

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Запрет на импорт соли из стран, которые ввели санкции в отношении России, никак не отразится на Москве. Поставки соли из этих государств на столичный продовольственный рынок составляют менее 0,5%. Об этом сообщил ТАСС руководитель городского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Ежегодное потребление соли в столице - 35 тыс. тонн. Основными поставщиками являются Оренбургская и Иркутская области, а также Белоруссия и Казахстан, поэтому запрет на импорт из ряда стран никак не повлияет на московский рынок", - сказал Немерюк.
Он отметил, что в городе есть достаточные запасы соли - порядка 5 тыс. тонн. "Ценовых колебаний мы также не ожидаем. Средняя цена, например, на соль белорусского производства сейчас составляет 10 руб. за килограмм", - отметил Немерюк.
Соль внесена в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из стран, которые ввели санкции против РФ. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 ноября 2016 года.
Ранее эмбарго на импорт, введенное Россией в ответ на санкции, распространялось на мясо, молоко, овощи и фрукты, а также ряд других продуктов питания.