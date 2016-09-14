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Компьютерную и электронную базы школ Москвы полностью обновят за три года

Москва
14 сентября, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Внедрение информационных технологий в учебный процесс будет проводиться с учетом мнения педагогов, родителей и учащихся
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Два мегапроекта в области образования намерены реализовать в ближайшее время в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Первый - более углубленная информатизация образования. Это замена на качественно новом уровне старого электронного оборудования, компьютеров, досок, создание электронных учебников и пособий. Это действительно мегапроект - с учетом огромного количества школ и около миллиона учащихся. Но надеюсь, что за три года мы полностью обновим информационную базу наших школ", - сообщил Собянин в интервью "Независимой газете".

Как отметил мэр, само внедрение информационных технологий в учебный процесс, возможно, займет больше времени, но будет проводиться тоже активно и с учетом мнения педагогов, родителей и учащихся.

"Второе глобальное направление - создание системы интеграции школьного образования в культурную, профессиональную, научную среду города", - отметил мэр. По его словам, очень важно, чтобы все уровни образования были тесно связаны и нацелены на понятный конечный результат.

"Детское дошкольное учреждение и дополнительное образование должны быть тесно связаны с учебным процессом, воспитанием детей и подготовкой их к будущей жизни. Школа должна быть интегрирована с колледжами и вузами для того, чтобы ребенок уже в школе имел четкое представление о будущей профессии, был готов к новому уровню требований и объему знаний и в дальнейшем получил качественное профессиональное образование", - пояснил мэр.

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