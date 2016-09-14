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Пересадочный узел у метро "Фонвизинская" оборудуют дополнительной дождевой канализацией

Москва
14 сентября, 11:02 UTC+3
Строительство пересадочного узла будет вестись на перекрестке улиц Милашенкова, Фонвизина и Огородного проезда
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московские власти работают над проектом планировки территории для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) у метро "Фонвизинская", который предполагает строительство дополнительной сети дождевой канализации. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Территория ТПУ расположена поблизости от правого притока реки Яузы. Чтобы избежать возможности затопления данного участка в период сильных дождей, будет дополнительно проложена ливневая канализация общей протяженностью 0,3 км. Вода затем будет поступать на очистное сооружение "Останкинский ручей", - сказал Сергей Кузнецов.

Он добавил, что строительство ТПУ будет вестись на перекрестке улиц Милашенкова, Фонвизина и Огородного проезда. ТПУ будет обслуживать жителей районов Бутырский и Марфино, которые сейчас разделены железнодорожным полотном, а в будущем будут связаны подземным переходом.

"Строительство ТПУ даст положительный градостроительный эффект: будет обеспечена комфортная пересадка пассажиров между двумя видами транспорта - метро и наземным общественным транспортом; уменьшена загрузка городской магистральной улично-дорожной сети за счет ввода новой станции метрополитена, а также комплексное благоустройство территории", - подчеркнул главный архитектор.

Планируется, что пересадочный узел будет полностью готов к 2019 году, однако основные объекты, обеспечивающие пересадку с маршрутов наземного общественного транспорта на метро, будут завершены к открытию одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро - в 2016 году.

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