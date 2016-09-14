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Почти 50 парковочных мест в центре Москвы выставлены на аукцион

Москва
14 сентября, 11:16 UTC+3
Площадь объектов варьируется от 12,2 до 12,8 кв. м, начальная стоимость - от 1,08 до 1,24 млн рублей
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 30 машиномест на Цветном бульваре и улице Бахрушина, а также 18 - в Таганском районе Москвы выставлены на аукцион, начальная стоимость - от 1,08 до 1,24 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Машиноместа (в Таганском районе - ТАСС) расположены в отапливаемом подземном паркинге жилого дома по адресу: пер. Ковров, д. 1. Площадь объектов варьируется от 12,2 до 12,8 кв. м, начальная стоимость - от 1,08 до 1,24 млн рублей", - говорится в сообщении.

Еще около 30 мест находятся по адресам: ул. Цветной бульвар, 13, корп. 2 и ул. Бахрушина, 13, уточнили в пресс-службе.

"В ходе торгов по отдельным лотам цена может возрасти до 130%, но в среднем показатель превышения составляет менее 30%, ряд лотов уходят по стартовой цене", - цитируются в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

Согласно промежуточным итогам торговых сессий 2016 года, средняя цена 1 кв. м машиноместа в ЦАО составляет около 84 тыс. руб.

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